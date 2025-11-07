На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве на видео попало спасение щенка, застрявшего головой в подставке для миски

В Москве щенок застрял головой в подставке для миски
true
true
true

В Москве спасли щенка, который застрял в подставке для миски с кормом. Об этом сообщает пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Инцидент произошел на улице Маршала Голованова. Домашний щенок застрял головой в металлической подставке для миски с кормом. Для освобождения животного спасатели использовали кусачки, чтобы перекусить прут конструкции. Этот процесс засняли на видео.

После этого морду щенка благополучно извлекли из западни. Питомец не пострадал.

До этого в Можайске спасли собаку, которая дважды застревала в одном и том же заборе, просунув голову между прутьями. Хозяин пытался помочь питомцу самостоятельно, но в итоге обратился за помощью.

Ранее восьмилетний челябинец застрял языком в крышке спортивной бутылки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами