В Москве на видео попало спасение щенка, застрявшего головой в подставке для миски

В Москве щенок застрял головой в подставке для миски

В Москве спасли щенка, который застрял в подставке для миски с кормом. Об этом сообщает пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Инцидент произошел на улице Маршала Голованова. Домашний щенок застрял головой в металлической подставке для миски с кормом. Для освобождения животного спасатели использовали кусачки, чтобы перекусить прут конструкции. Этот процесс засняли на видео.

После этого морду щенка благополучно извлекли из западни. Питомец не пострадал.

До этого в Можайске спасли собаку, которая дважды застревала в одном и том же заборе, просунув голову между прутьями. Хозяин пытался помочь питомцу самостоятельно, но в итоге обратился за помощью.

Ранее восьмилетний челябинец застрял языком в крышке спортивной бутылки.