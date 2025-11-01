Восьмилетний челябинец застрял языком в крышке спортивной бутылки

В Челябинске восьмилетний мальчик застрял языком в крышке спортивной бутылки

В Челябинске спасатели вызволили ребенка, который застрял языком в крышке спортивной бутылки. Об этом сообщает УГОиЧС города.

Инцидент произошел 31 октября в школе №15. Восьмилетний мальчик засунул язык в крышку спортивной бутылки, но не смог своими силами его вытащить. Педагоги учебного заведения обратились за помощью в экстренные службы.

На место происшествия прибыли спасатели городской спасательной службы. С помощью слесарного инструмента они разрезали корпус пластиковой крышки и освободили язык ребенка. Ребенку не потребовалась помощь медиков, его передали родителям.

