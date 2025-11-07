На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Арестован третий фигурант дела об убийстве криптоинвестора и его жены в ОАЭ

Троих фигурантов дела о двойном убийстве в ОАЭ арестовали в Петербурге
Shutterstock

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу третьего фигуранта дела об убийстве в ОАЭ криптоинвестора Романа Новака и его жены — Константина Шахта. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города, передает «Интерфакс».

Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин отправлены в СИЗО до 28 декабря.

Мера пресечения обвиняемым избиралась в закрытом режиме.

По данным пресс-службы судов, фигуранты, которым вменяется убийство двух человек, были задержаны 6 ноября.

Далекин вину признал, Шарыпов — признал ее частично, Шахт не признал вину.

Подробностей обвинения пресс-служба судов не приводит.

Предполагается, что обвиняемые заманили мужа с женой на виллу в Хатте с целью заполучить их деньги, однако ничего выманить им не удалось. В результате преступники убили и расчленили своих жертв, а останки развезли по разным помойкам, где их нашли уборщики.

Ранее в Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери.

