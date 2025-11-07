Арестован третий фигурант дела об убийстве криптоинвестора и его жены в ОАЭ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу третьего фигуранта дела об убийстве в ОАЭ криптоинвестора Романа Новака и его жены — Константина Шахта. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города, передает «Интерфакс».
Константин Шахт, Юрий Шарыпов и Владимир Далекин отправлены в СИЗО до 28 декабря.
Мера пресечения обвиняемым избиралась в закрытом режиме.
По данным пресс-службы судов, фигуранты, которым вменяется убийство двух человек, были задержаны 6 ноября.
Далекин вину признал, Шарыпов — признал ее частично, Шахт не признал вину.
Подробностей обвинения пресс-служба судов не приводит.
Предполагается, что обвиняемые заманили мужа с женой на виллу в Хатте с целью заполучить их деньги, однако ничего выманить им не удалось. В результате преступники убили и расчленили своих жертв, а останки развезли по разным помойкам, где их нашли уборщики.
