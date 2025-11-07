Жители Забайкалья незаконно вывезли в Китай лес на 361 млн рублей

Двух жителей Забайкалья будут судить за контрабанду в КНР леса на 361 млн рублей

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела о контрабанде леса на сумму 361 млн рублей. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве РИА Новости уточнили, что речь идет о вывозе леса в Китай.

Обвинительное заключение утверждено в отношении двух жителей региона. По версии следствия, с 2017 по 2021 год они в составе организованной группы скупали незаконно заготовленную древесину от имени подконтрольных компаний и путем недостоверного декларирования товаров экспортировали ее за границу.

«Объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил 41 тыс. куб. м стоимостью 361 млн рублей», — отмечается в сообщении.

Контрабандисты обвиняются по статьям о легализации преступных доходов, незаконном обороте древесины и контрабанде стратегически важных ресурсов.

Материалы уголовных дел направлены в Петровск-Забайкальский городской суд, который в скором времени вынесет приговоры фигурантам.

В июле читинские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза золота через пункт пропуска Забайкальск в Китай. Во время досмотра автобуса сотрудники таможни обнаружили ящик с инструментами, в двойном дне которого находились 11 серых слитков общим весом 9,3 кг. Экспертиза установила, что слитки содержат сплав свинца и золота. Чистый вес последнего составил более 1,3 кг. Рыночная стоимость оценивается почти в 10 млн рублей.

