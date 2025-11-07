На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жители Забайкалья незаконно вывезли в Китай лес на 361 млн рублей

Двух жителей Забайкалья будут судить за контрабанду в КНР леса на 361 млн рублей
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела о контрабанде леса на сумму 361 млн рублей. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В ведомстве РИА Новости уточнили, что речь идет о вывозе леса в Китай.

Обвинительное заключение утверждено в отношении двух жителей региона. По версии следствия, с 2017 по 2021 год они в составе организованной группы скупали незаконно заготовленную древесину от имени подконтрольных компаний и путем недостоверного декларирования товаров экспортировали ее за границу.

«Объем незаконно экспортированных лесоматериалов составил 41 тыс. куб. м стоимостью 361 млн рублей», — отмечается в сообщении.

Контрабандисты обвиняются по статьям о легализации преступных доходов, незаконном обороте древесины и контрабанде стратегически важных ресурсов.

Материалы уголовных дел направлены в Петровск-Забайкальский городской суд, который в скором времени вынесет приговоры фигурантам.

В июле читинские таможенники пресекли попытку незаконного вывоза золота через пункт пропуска Забайкальск в Китай. Во время досмотра автобуса сотрудники таможни обнаружили ящик с инструментами, в двойном дне которого находились 11 серых слитков общим весом 9,3 кг. Экспертиза установила, что слитки содержат сплав свинца и золота. Чистый вес последнего составил более 1,3 кг. Рыночная стоимость оценивается почти в 10 млн рублей.

Ранее Белоруссия обвинила Литву в контрабанде товаров на шарах-метеозондах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами