Контрабандист пытался вывезти самодельные золотые слитки в Китай

Читинские таможенники выявили попытку незаконного вывоза драгоценного металла через пункт пропуска Забайкальск. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
По данным ведомства, во время досмотра рейсового автобуса сотрудники обнаружили в заднем левом отсеке ящик с инструментами, в двойном дне которого находились 11 металлических слитков серого цвета общим весом 9,3 кг.
По результатам экспертизы установлено, что слитки кустарного производства содержат сплав свинца и золота. Чистый вес последнего составил более 1,3 кг. Рыночная стоимость оценивается почти в 10 млн рублей.
Сам задержанный признался, что перевозил золото в Китай для передачи третьему лицу за денежное вознаграждение.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Ему грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей. Операция проводилась совместно с региональным управлением ФСБ.
Ранее российские таможенники выявили контрабанду валюты на 1,2 млрд рублей.