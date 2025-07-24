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Контрабандист пытался вывезти самодельные золотые слитки в Китай

Читинские таможенники нашли у россиянина 1,3 кг золота в тайнике с инструментами
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ФТС России

Читинские таможенники выявили попытку незаконного вывоза драгоценного металла через пункт пропуска Забайкальск. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, во время досмотра рейсового автобуса сотрудники обнаружили в заднем левом отсеке ящик с инструментами, в двойном дне которого находились 11 металлических слитков серого цвета общим весом 9,3 кг.

По результатам экспертизы установлено, что слитки кустарного производства содержат сплав свинца и золота. Чистый вес последнего составил более 1,3 кг. Рыночная стоимость оценивается почти в 10 млн рублей.

Сам задержанный признался, что перевозил золото в Китай для передачи третьему лицу за денежное вознаграждение.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Ему грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей. Операция проводилась совместно с региональным управлением ФСБ.

Ранее российские таможенники выявили контрабанду валюты на 1,2 млрд рублей.

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