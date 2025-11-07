На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, как ускорить время зарядки смартфона

IT-эксперт Кравцов: для быстрой зарядки телефона важно снизить его энергозатраты
Depositphotos

Чтобы зарядить смартфон в короткие сроки, необходимо максимально снизить его энергопотребление. Об этом в интервью RT сообщил член cовета директоров компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» Сергей Кравцов. Кроме того, по его словам, не следует пользоваться гаджетом во время зарядки, поскольку экран и активные приложения являются основными потребителями энергии.

«Если нужно зарядить смартфон максимально быстро, то лучшее сочетание — режим полета, выключенный экран и фирменное или сертифицированное зарядное устройство», — сказал Кравцов.

Он также посоветовал вынимать телефон из чехла, чтобы он не перегревался.

Мастер по ремонту техники с платформы «Авито Услуги» Михаил Демидов до этого предупреждал, что зарядка смартфона на морозе может нанести непоправимый вред аккумулятору.

Если гаджет сел на улице, он порекомендовал зайти с ним в помещение и только через 15 минут (когда устройство нагреется) подключить его к сети или пауэрбанку.

Ранее россиянам рассказали, как избежать преждевременного «старения» батареи в смартфонах и ноутбуках.

