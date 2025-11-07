Мигрант за рулем автомобиля преследовал компанию девочек в Петербурге

В Петербурге 31-летнего мигранта заподозрили в преследовании компании девочек. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Сотрудники Росгвардии обнаружили объявленный в розыск автомобиль марки «Киа Рио» 6 ноября неподалеку от перекрестка проспекта Ветеранов и улицы Лёни Голикова. По информации правоохранителей, 31-летний мигрант ранее преследовал на этой машине нескольких девочек во Всеволожском районе Ленинградской области.

Росгвардейцы задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции для проведения дальнейшего разбирательства.

До этого россиянин преследовал девочку и надругался над ней в подъезде. Малолетняя начала кричать, что спугнуло злоумышленника, и он скрылся с места преступления. Мужчину задержали, допросили и предъявили ему обвинение.

