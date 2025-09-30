Россиянин преследовал девочку и надругался над ней в подъезде

В Калининградской области мужчина надругался над девочкой в подъезде

В Калининградской области над малолетней надругались в подъезде. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 23 сентября в городе Советске. По версии следствия, 39-летний мужчина зашел в подъезд следом за девочкой, возвращавшейся домой. После этого он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера. Малолетняя начала кричать, что спугнуло злоумышленника, и он скрылся с места преступления.

Правоохранители установили личность подозреваемого. Мужчину задержали и допросили, ему предъявлено обвинение по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ. По ходатайству следствия Советским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прочие детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Следствием организованы меры реабилитационного характера для минимизации последствий психологической травмы ребенка.

