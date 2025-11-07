На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Форум свободной культуры в Европе «СловоНово» попал в реестр иноагентов

Минюст РФ включил культурный форум «СловоНово» в реестр иноагентов
true
true
true
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Форум свободной культуры в Европе «СловоНово» попал в обновленный перечень иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте Министерства юстиции России.

Основаниями для включения в перечень Минюст называет распространение материалов других иноагентов и нежелательных организаций, рассылку ложной информации о российских властях, позицию против СВО, а также взаимодействие с террористами и экстремистами. Кроме того, на решение министерства повлияло то, что форум возглавляет арт-менеджер Марат Гельман (признан в РФ иностранным агентом, внесен перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Помимо «СловоНово», в реестр иноагентов попали проект «Черта», политолог Георгий Чижов, акционист Павел Крисевич, историк Алексей Уваров, исследователь Маргарита Завадская, общественные деятели Борис Золотаревский и Александр Пичугин.

Также 7 ноября в России объявили в розыск главреда издания «Довод» Илью Косыгина (и СМИ, и журналист признаны иноагентами).

Ранее в реестр иноагентов добавили двух журналисток и востоковеда.

