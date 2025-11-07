Глава Дагестана поручил обеспечить пострадавшим при падении вертолета необходимую помощь

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил обеспечить пострадавшим при падении вертолета всю необходимую помощь. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Немедленно поручил обеспечить им всю необходимую помощь – от экстренной эвакуации до полноценного медицинского сопровождения», — отметил он.

Днем 7 ноября министр здравоохранения республики Ярослав Глазов сообщил, что в Карабудахкентском районе Дагестана потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Четыре человека, по предварительным данным, не выжили, еще трое находятся в тяжелом состоянии. По его словам, чрезвычайное происшествие с вертолетом Кировского электромеханического завода произошло в районе населенного пункта Ачи-су. Всего на борту находилось семь человек.

Одной из основных версий крушения вертолета Ка-226 в Дагестане рассматривается техническая неисправность. Помимо этого будут рассмотрены и другие возможные причины происшествия. Отмечается, что специалисты изучают все возможные факторы, которые могли привести к падению воздушного судна.

