Суд частично аннулировал в России два бренда компании Victoria's Secret

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Суд по интеллектуальным правам по иску зарегистрированной в Гонконге компании Multigoods Production Limited частично аннулировал в России два бренда компании Victoria's Secret. Об этом пишет РИА Новости.

Multigoods Production требовала полностью прекратить правовую охрану трех товарных знаков ответчика Victoria's Secret Stores Brand Management вследствие их неиспользования в России.

В отношении двух брендов – Victoria's Secret и Victoria's Secret Pink – требования истца были удовлетворены частично. Эти бренды сохранили свое действие для реализации ювелирных изделий, часов, солнцезащитных очков, чемоданов, сумок, зонтов и т.д.

До этого стало известно, что Роспатент получил заявление о прекращении правовой охраны товарного знака «Максим Галкин» (признан в РФ иностранным агентом). Если ведомство аннулирует его защиту, юморист Максим Галкин лишится исключительных прав на собственное имя.

В заявлении в качестве причины прекращения охраны товарного знака указана ликвидация ИП, за которым он был закреплен. По информации в базе единого реестра юридических лиц, 18 января 2023 года артист решил его закрыть.

Ранее суд признал экстремистским объединение владельцев «Яшкино» и «Кириешек».

