В Британии осудили 66-летнего мужчину за «шпионаж» в пользу России

Суд в городе Винчестер приговорил к семи годам тюремного заключения 66-летнего британца Говарда Майкла Филлипса по делу о «шпионаже» в пользу России. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на постановление суда.

«Теперь он отбывает семилетний срок тюремного заключения после того, как предложил оказать материально-техническую поддержку российским агентам по всему миру в отчаянной надежде, что это решит его финансовые проблемы», — говорится в сообщении.

Следствие считает, что мужчина предлагал разведке РФ сведения о частном самолете и телефонном номере экс-главы минобороны Британии Гранта Шэппса за вознаграждение. Однако «российскими агентами» оказались полицейские, работавшие под прикрытием.

В суде Филлипс заявлял, что хотел «заманить в ловушку» спецслужбы России, и действовал в интересах Израиля.

Ранее в Британии вынесли приговор наемникам ЧВК «Вагнер» за поджог украинского склада.