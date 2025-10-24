На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии вынесли приговор наемникам ЧВК «Вагнер» за поджог украинского склада

Суд Лондона приговорил к тюремным срокам виновных в поджоге украинского склада
close
Reuters

В Лондоне вынесли приговоры группе лиц, признанных виновными в поджоге складских помещений, принадлежащих украинским компаниям. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Инцидент произошел в марте 2024 года и, по версии следствия, был совершен по заказу, якобы «исходящему от Российской Федерации».

По данным британских властей, организатором поджога выступила запрещенная в Великобритании частная военная компания (ЧВК) «Вагнер». Главными фигурантами дела и руководителями преступной группы названы Дилан Джеймс Эрл (21 год) и Джейк Ривс (24 года), которых обвиняли в работе на российскую разведку. Оба признали себя виновными в совершении умышленного поджога по заданию иностранной разведки.

Подсудимые также признали свою вину в подготовке нападения на винный магазин Hedonism Wines и ресторан Hide, принадлежащие российскому предпринимателю Евгению Чичваркину (признан иноагентом в РФ). Согласно утверждениям британской стороны, эти действия также были инициированы ЧВК «Вагнер».

Дилан Джеймс Эрл получил 17 лет тюремного заключения, после чего он будет находиться под контролем службы пробации в течение 6 лет. Джейк Ривс проведет в тюрьме 12 лет, а затем год под надзором.

Ранее в Британии шестерых граждан Болгарии осудили за шпионаж в пользу России.

