Мужчине постоянно виделась женская грудь из-за редкого синдрома

Daily Star: британцу постоянно виделась женская грудь из-за синдрома Шарля Бонне
true
true
true
close
Mark Bryan/SWNS

Житель Лондона Марк Брайан стал жертвой редкого неврологического синдрома, из-за которого ему постоянно виделась женская грудь, пишет Daily Star.

Марку провели лазерную операцию на правом глазу для лечения диабетической ретинопатии — осложнения диабета I типа. Спустя шесть дней после процедуры он начал испытывать сложные визуальные галлюцинации. Периферическим зрением мужчина стал видеть образ женщины c пышной грудью.

«Это было такое ощущение, будто к моему лицу прижали Памелу Андерсон», — рассказал британец.

Врачи диагностировали у него синдром Шарля Бонне — состояние, при котором люди с потерей зрения начинают видеть галлюцинации. Эти проявления не связаны с психическим здоровьем и являются результатом того, что мозг компенсирует нехватку зрительной информации.

Образ женщины преследовал Марка постоянно, даже с закрытыми глазами, появляясь до 20 раз в день. Хотя сначала это казалось забавным, вскоре галлюцинации стали его пугать. Единственным способом ненадолго избавиться от образа была сильная концентрация на чем-то другом.

«Жена смотрела на меня, как на сумасшедшего, — вспоминает Брайан.

Мужчина добавил, что симптомы исчезли сами спустя 10 дней. По словам врачей, проявления синдрома Шарля Бонне уникальны для каждого пациента, и случай Марка оказался одним из самых необычных.

Ранее сообщалось о женщине, которая видела драконов вместо людей из-за редкого заболевания.

