Женщина видела драконов вместо людей из-за редкого заболевания

В Нидерландах женщина с прозопометаморфопсией видела драконов вместо людей
Shutterstock/FOTODOM

Жительница Нидерландов из-за редкого заболевания видела вместо людей драконов, пишет Live Science.

Женщина обратилась в амбулаторную психиатрическую клинику с жалобами на необычные зрительные галлюцинации: при взгляде на людей их лица превращались в образы, напоминающие драконов. Пациентка также отмечала, что драконоподобные лица возникали спонтанно, даже в отсутствие других людей, что вызывало тревогу и мешало ее социальным контактам.

Она добавила, что человеческие лица в ее глазах поначалу выглядели нормально, но затем «чернели, отращивали длинные заостренные уши и вытянутую морду». Женщина утверждала, что подобные видения сопровождают ее с детства.

Врачи провели комплексное обследование пациентки, включая анализы крови, электроэнцефалограмму и неврологическое тестирование. Все показатели оказались в норме, однако магнитно-резонансная томография выявила несколько поражений в области чечевицеобразного ядра. Подобные повреждения могут быть связаны с микроразрывами сосудов и нередко ассоциируются с когнитивными нарушениями, включая проблемы с вниманием и памятью, характерные для шизофрении.

Специалисты предположили, что галлюцинации вызваны нетипичной электрической активностью в зонах мозга, отвечающих за восприятие лиц и цветов, в частности — в вентральной затылочно-височной коре. По мнению врачей, выявленные поражения могли существовать с рождения и быть следствием кратковременной гипоксии в перинатальном периоде.

Пациентке был поставлен диагноз прозопометаморфопсия — редкое расстройство, при котором человеческие лица воспринимаются в искаженной форме. Благодаря полученной терапии женщина отметила улучшение состояния, стабильность в работе и нормализацию социальных отношений.

Ранее ученые разгадали тайну людей, которые видят «демонические» лица.

