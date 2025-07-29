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В Испании ликвидировали крупную молодежную банду

В Мадриде полиция обезвредила одну из самых опасных молодежных банд Испании
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Juan Medina/Reuters

Испанские правоохранительные органы ликвидировали в Мадриде одну из самых опасных и жестоких молодежных банд страны. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции.

Речь идет о банде «4 Chorros», которая, в свою очередь, является частью группировки Dominican Don't Play (DDP). Бандиты проживали в столичном районе Карабанчель и действовали на территории автономного сообщества Мадрид.

Полицейские задержали 11 человек. Они подозреваются в нападениях, незаконном хранении огнестрельного и холодного оружия, участии в преступной организации. Полицейская операция против «4 Chorros» началась в январе, после того как бандиты напали на улице на мужчину, сначала открыв по нему стрельбу, а затем нанеся ему мачете несколько ударов по голове и рукам.

3 июля сообщалось, что во Франции похитили и после выкупа освободили владельца узбекского банка.

Ранее в российском регионе пожаловались на банду девочек-подростков, нападающих на детей.

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