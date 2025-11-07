На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Падение российской школьницы из окна многоэтажки закончилось трагедией

В Волгограде 11-летняя девочка выпала из окна и не выжила
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Волгограде падение школьницы из окна многоэтажки закончилось трагедией. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел у одного из высотных домов по улице Грибанова 7 ноября. Прохожие обнаружили 11-летнюю девочку на асфальте под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты. Ребенок не выжила.

«По предварительным данным, трагедия произошла по месту жительства ребенка - она выпала из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже дома», — уточнили в ведомстве.

По информации СК, семья ребенка была полной и не попадала в поле зрения органов системы профилактики. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.

Ранее в Волгограде подросток устроил аварию, двух школьников не спасли.

