Падение российской школьницы из окна многоэтажки закончилось трагедией

В Волгограде 11-летняя девочка выпала из окна и не выжила

В Волгограде падение школьницы из окна многоэтажки закончилось трагедией. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Инцидент произошел у одного из высотных домов по улице Грибанова 7 ноября. Прохожие обнаружили 11-летнюю девочку на асфальте под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты. Ребенок не выжила.

«По предварительным данным, трагедия произошла по месту жительства ребенка - она выпала из окна квартиры, расположенной на 16-м этаже дома», — уточнили в ведомстве.

По информации СК, семья ребенка была полной и не попадала в поле зрения органов системы профилактики. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа.

