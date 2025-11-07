Несколько нарушений выявили после введения запрета на проезд электрокаров по Крымскому мосту

Два нарушения выявили после запрета на проезд электрокаров по Крымскому мосту

Двое водителей нарушили введенный запрет на проезд электро- и гибридных автомобилей по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края, их привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«В период с 3 по по 7 ноября сотрудниками Госавтоинспекции Краснодарского края к административной ответственности привлечено два водителя. Санкции данной части статьи влекут предупреждение или наложение административного штрафа», — сказали в краевом главке полиции.

Документ о введении ограничений подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

С 3 ноября проезд электромобилей и гибридных автомобилей по Крымскому мосту со стороны региона запрещен. Есть альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога (Ростовская область) до Джанкоя (Республика Крым). Ограничения были введены по рекомендации Антитеррористической комиссии.

Накануне Mash сообщил, что водителей обязали заполнять анкету при ручном досмотре и проверке на сканере во время проезда по Крымскому мосту. В ней надо указать марку, модель, госномер транспортного средства, а также отметить, есть ли у авто электротяга. Если выяснится, что водитель пытается проехать на электромобиле или гибриде, на переправу его не пропустят, уточнил Telegram-канал.

Ранее власти Кубани объяснили запрет на электрокары на Крымском мосту.