Водитель автобуса мог намеренно разогнаться перед ДТП с поездом в Хабаровске

Mash: водитель сбитого автобуса в Хабаровске пытался проскочить на красный

Водитель автобуса, который сбил поезд, пытался «проскочить» перед составом. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, несмотря на приближение транспортного средства, мужчина разогнался, считая, что сможет проехать.

«Очевидцы рассказывают: тепловоз истошно гудел, но мужчина понадеялся на авось и дал по газам», – сообщается в публикации.

Известно, что водитель, 60-летний иностранец, устроился работать в апреле текущего года, он трудится официально.

Всего в аварии пострадали четыре человека, среди них – годовалый ребенок. Всех пассажиров с травмами госпитализировали, одному из них предстоит операция.

Инцидент произошел утром в микрорайоне Ореховая сопка. Водитель решил проехать на красный свет, но врезался в состав. В момент аварии в салоне находились семь человек. Двое пострадавших были заблокированы в транспортном средстве, им помогали специалисты.

