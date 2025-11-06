На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водитель автобуса мог намеренно разогнаться перед ДТП с поездом в Хабаровске

Mash: водитель сбитого автобуса в Хабаровске пытался проскочить на красный
true
true
true

Водитель автобуса, который сбил поезд, пытался «проскочить» перед составом. Об этом сообщает Amur Mash.

По данным Telegram-канала, несмотря на приближение транспортного средства, мужчина разогнался, считая, что сможет проехать.

«Очевидцы рассказывают: тепловоз истошно гудел, но мужчина понадеялся на авось и дал по газам», – сообщается в публикации.

Известно, что водитель, 60-летний иностранец, устроился работать в апреле текущего года, он трудится официально.

Всего в аварии пострадали четыре человека, среди них – годовалый ребенок. Всех пассажиров с травмами госпитализировали, одному из них предстоит операция.

Инцидент произошел утром в микрорайоне Ореховая сопка. Водитель решил проехать на красный свет, но врезался в состав. В момент аварии в салоне находились семь человек. Двое пострадавших были заблокированы в транспортном средстве, им помогали специалисты.

Ранее в Татарстане на видео попали последние секунды жизни женщины перед серьезным ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами