Иммунолог усомнился в эффективности таблетки «от всех вирусов»

Врач Жемчугов: эффективность универсальной таблетки от вирусов нужно доказать
Александр Кряжев/РИА Новости

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о создании в России таблетки «от всех вирусов». По его словам, теоретически создание таких препаратов возможно, однако на практике они разрабатываются целенаправленно против конкретных возбудителей — гриппа, ОРВИ, коронавируса и так далее.

«Чтобы для всех сразу, очень трудно представить, потому что вот эти ферменты у всех вирусов отличаются», — сказал специалист.

Чтобы убедиться в эффективности препарата, необходимо ознакомиться с данными клинических испытаний, добавил Жемчугов. Однако повторился, что в теории это действительно возможно.

Накануне стало известно, что российская фармацевтическая компания «Промомед» разработала лекарство «от всех вирусов» в форме таблеток «Эсперавир». Об этом сообщили председатель совета директоров организации Петр Белый и директор по новым продуктам Кира Заславская.

По словам Заславской, новый препарат блокирует цикл размножения вируса в организме. Он оказывает воздействие на конкретный фермент, который называется сложный РНК-зависимый РНК-полимераза. Речь, по ее словам, идет о «штуке», включающей цикл размножения вируса.

Ранее в России создали первый в мире экспресс-тест на гепатит С.

