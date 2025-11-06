Парламент Болгарии преодолел вето на законопроект о продаже активов «Лукойла»

Парламент Болгарии в рамках экстренного рассмотрения преодолел вето президента страны Румена Радева на законопроект об инвестициях, в том числе касающийся условий возможной продажи в республике активов российской компании «Лукойл» Об этом сообщает ТАСС.

В результате голосования в поддержку вето высказались лишь 74 депутата от оппозиции, а остальные 125 отклонили его.

5 ноября президент Болгарии наложил вето на законопроект, который был принят парламентом 24 октября — менее чем через два дня после введения Вашингтоном санкций в отношении «Лукойла». Болгарский лидер отказался подписывать документ, так как увидел в нем неконституционные положения.

Радев оспорил решение парламентариев, согласно которому сделки в обязательном порядке должны проводиться под контролем Государственного агентства национальной безопасности Болгарии. Если бы законопроект официально вступил в силу, именно этому ведомству пришлось бы подготовить и выдать письменное заключение о возможности продажи активов. В таком случае правительство республики стало бы зависимым от агентства национальной безопасности, и президент счел подобную ситуацию недопустимой с точки зрения основного закона страны.

Ранее экономист назвал возможных покупателей активов «Лукойла» за рубежом.