Молодые люди вчетвером изнасиловали девушку и попали под суд

Суд вынес приговор мужчине из Индии, которого обвиняли в изнасиловании девушки. Об этом сообщает Mid-Day.com.

Инцидент произошел в штате Махараштра. По данным следствия, 17-летняя девушка отправилась в другой район, чтобы помочь родителям с закупкой продуктов.

В какой-то момент фигурант вместе с еще тремя юношами, которые в этот момент были несовершеннолетними, схватили ее и изнасиловали. Дома пострадавшая рассказала обо всем родителям, они обратились в полицию.

В отношении молодых людей возбудили уголовные дела. 25-летнего мужчину приговорили к пожизненному тюремному заключению. Помимо этого, он выплатит штраф в размере пяти тысяч рупий.

Дела остальных фигурантов рассматриваются в суде по делам несовершеннолетних из-за их возраста в момент совершения преступления.

