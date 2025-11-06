На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Саратовская пенсионерка обвинила 18-летнего юношу в изнасиловании

В Саратове пенсионерка обвинила 18-летнего юношу в изнасиловании
true
true
true
close
Depositphotos

В Саратове пожилая женщина заявила, что ее изнасиловал 18-летний юноша. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ИА «Версия-Саратов».

Инцидент произошел в одном из сел Калининского района. Предварительно, 5 ноября от местной жительницы поступило заявление в правоохранительные органы. По словам пенсионерки, ее изнасиловал молодой человек.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что мигранта будут судить за изнасилование 86-летней российской пенсионерки. Предварительно, мужчина предложил пожилой женщине выпить, а затем стал оказывать знаки внимания и изнасиловал.

Ранее в Новосибирске незнакомец пытался изнасиловать женщину, угрожая ей ножом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами