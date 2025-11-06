Саратовская пенсионерка обвинила 18-летнего юношу в изнасиловании

В Саратове пожилая женщина заявила, что ее изнасиловал 18-летний юноша. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ИА «Версия-Саратов».

Инцидент произошел в одном из сел Калининского района. Предварительно, 5 ноября от местной жительницы поступило заявление в правоохранительные органы. По словам пенсионерки, ее изнасиловал молодой человек.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что мигранта будут судить за изнасилование 86-летней российской пенсионерки. Предварительно, мужчина предложил пожилой женщине выпить, а затем стал оказывать знаки внимания и изнасиловал.

