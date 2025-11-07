Аналитик раскрыл судьбу сдавшихся в Красноармейске боевиков ВСУ

Все украинские военные, которые попали в плен в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), пройдут фильтр, получат медицинскую помощь и смогут попасть в списки на обмен. Об этом заявил военно-политический аналитик Ян Гагин, сообщает aif.ru.

«Всех напоят, накормят, переоденут. Затем их внесут в базу военнопленных, эти списки передадут украинской стороне, чтобы там понимали, что эти люди находятся в статусе пленных», — пояснил аналитик.

Он обратил внимание, что данный процесс показывает приверженность России нормам международного военного права, где первоочередная задача — обеспечить базовые человеческие потребности пленных и документально зафиксировать их статус, что в дальнейшем позволит им вернуться домой.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в городе. Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

Ранее ВСУ потеряли около взвода солдат, пытаясь установить флаг в Красноармейске.