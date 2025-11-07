Власти Днепра на юго-востоке Украины запретили публичное использование «русскоязычного культурного продукта». Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой украинского языкового омбудсмена Елены Ивановской в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В Днепре по обращению уполномоченного по защите государственного языка и жителей общины города введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Соответствующее решение принял исполком горсовета», — сказано в заявлении.

После событий 2014 года власти Украины начали активную борьбу с проявлениями советской истории и всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который обязывает использовать украинский язык во всех сферах жизни.

30 октября сообщалось, что в контексте потенциальных мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский может пойти на уступки, предоставив русскому языку официальный статус и отменив закон, запрещающий деятельность Украинской православной церкви.

Ранее на Украине призвали «деколонизировать Одессу» от всего русского.