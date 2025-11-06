«Приговор мягкий, будем обжаловать». Мигрант получил 17 лет колонии за убийство байкера

Суд Москвы отправил за решетку Шахина Аббасова, воткнувшего нож в грудь байкера Кирилла Ковалева. Нелегальный мигрант из Азербайджана пришел в ярость из-за замечания по поводу его Toyota Camry, которой приезжий закрыл проход в подъезд дома. Родственники азербайджанца устроили настоящую операцию по спасению убийцы от российского правосудия. Убежать мигрантам из Москвы помог за взятку гаишник.

В Москве вынесен приговор по громкому уголовному делу: Шахин Аббасов приговорен к 17 годам лишения свободы за убийство байкера Кирилла Ковалева, сообщает РИА Новости. Его брат, Шохрат Аббасов, был осужден на 12 лет колонии за пособничество. Дядя преступника получил 1 год и 11 месяцев, но был освобожден в зале суда, так как это время уже провел в СИЗО.

Отец Шахина, Низами Аббасов, был оправдан.

Также был осужден инспектор ДПС Дмитрий Бовтунов, который за 30 тысяч рублей пропустил автомобиль с братьями Аббасовыми через пост, несмотря на розыск и отсутствие у них документов. Экс-инспектор получил срок 3,5 года колонии.

Обстоятельства преступления

Трагический инцидент произошел в апреле 2024 года возле дома невесты погибшего Кирилла Ковалева в Москве, где между молодыми людьми произошел конфликт. Согласно материалам дела, столкновение началось с бытовой ссоры, когда Ковалев сделал Аббасову замечание о неправильной парковке автомобиля Toyota Camry, принадлежавшего преступнику. Иномарка, запаркованная на тротуаре, фактически перекрыла проход в подъезд дома, где проживает невеста погибшего. В ответ на замечание Аббасов, по показаниям свидетелей, вызвал подкрепление — своего брата Шохрата.

Шахин после приезда брата первым бросился с ножом на Ковалева. Он нанес проникающее смертельное ранение — клинок длиной 90 миллиметров полностью вошел в тело, повредив бедренную артерию.

Убийство произошло на глазах невесты Ковалева, которая кричала и звала на помощь.

«У него нож! Тихо, тихо, лежи, не шевелись. Пожалуйста, дыши, только дыши! Кирилл, глаза не закрывай! Пожалуйста, Кирилл, смотри на меня. Все, скорая приехала, все хорошо будет», — кричала невеста Ковалева, свидетельствует расшифровка видеозаписи инцидента.

Шохрат Аббасов также наносил удары упавшему Ковалеву, а затем достал огнестрельное оружие, но стрелять не решился.

Тщательно спланированный побег

После совершения преступления братьям Аббасовым родственники организовали хорошо продуманный план побега. Их двоюродный брат Исахан вывез их из Москвы на машине. При этом документов на авто у него не было. Их остановил инспектор ГИБДД Дмитрий Бовтунов.

По версии следствия, чтобы сбежать, мигрант предложил гаишнику взятку.

Тот согласился и продиктовал номер счета, на который нужно было перевести 30 тысяч рублей.

Благодаря этой сумме Аббасовы смогли беспрепятственно уйти от преследования и скрыться из Московской области. В числе обвиняемых фигурировали помимо 54-летнего дяди Шахина Бахтияра Аббасова, 50-летний отец Шахина Низами Аббасов и друг их семьи Нахид Гусейнов. В доме последнего в Ростовской области планировалось временно спрятать беглецов.

Следователи убеждены, что эти соучастники действовали в сговоре:

помимо того, что они покрывали убийцу, они давали советы по телефону, как себя вести.

Сами братья-беглецы постоянно находились на связи со старшими, которые курировали их действия, отмечается в материалах дела. Как позже признались на допросе обвиняемые, свои смартфоны они выбросили по дороге.

В ходе судебного процесса Шахин Аббасов формально признал свою вину, однако

представители прокуратуры расценили это как попытку выторговать смягчающие обстоятельства,

поскольку подсудимый продолжал отрицать прямой умысел на совершение убийства. Со стороны защиты в судебных заседаниях активно выступал дядя обвиняемых, который утверждал, что уголовное дело имеет национальную подоплеку и что против членов его семьи якобы целенаправленно организовывались «провокации».

Семья погибшего Ковалева подала гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму 100 млн рублей, ссылаясь на значительные финансовые затраты, связанные с лечением матери Кирилла. По утверждению истцов, после утраты сына она пережила сильнейший эмоциональный стресс, который стал причиной тяжелого заболевания: у нее отказала печень, потребовалась трансплантация. Женщина стала инвалидом.

Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве Кирилла Ковалев, во время избрания меры пресечения в Замоскворецком суде

Азербайджанцы ранее пытались передать семье погибшего 500 тысяч рублей, однако родные Ковалева отказались от этих денег. По данным СМИ, фигуранты дела работали в Москве в сфере торговли, в ходе обысков у них были обнаружены крупные суммы денег.

«Мы приговором недовольны, потому что он был мягче, чем запрашивали и следствие, и прокуратура. Мы его будем обжаловать», — заявил отец погибшего.