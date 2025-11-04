На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кадыров назвал Россию примером братства народов

Кадыров: Россия была и останется многовековым примером братства народов
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем поздравлении с Днем народного единства в Telegram-канале заявил, что Россия веками была и будет примером братства народов.

«На протяжении веков Россия являлась и остается примером братства народов, где в мире и согласии живут представители разных национальностей, культур и религий», — говорится в сообщении.

По его словам, именно многообразие, построенное на взаимном уважении и духовной близости, заложено в фундамент российского общества. Глава Чечни назвал единство российского общества его «великой исторической миссией».

Кадыров также прокомментировал вклад президента России Владимира Путина в будущее страны. По его мнению, дальновидная политика российского лидера и его забота о судьбе народа укрепляет единство и суверенитет России.

Глава Чечни также отметил старания бойцов специальной военной операции (СВО) по защите национальных интересов страны. Кадыров добавил, что единство в любви к Родине делает россиян непобедимыми.

Ранее Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации.

