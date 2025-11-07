На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле отреагировали на идею сделать 7 ноября праздничным днем

Песков ответил на инициативу Зюганова снова сделать 7 ноября праздничным днем
Maxim Shemetov/Reuters

Необходимо понять, насколько много людей поддерживает идею снова сделать 7 ноября праздничным днем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

Соответствующую инициативу выдвинул глава партии КПРФ Геннадий Зюганов. Песков отметил, что не слышал о данном предложении, однако важно понять мнение и других фракций Госдумы.

«Трудно сказать, какая может быть база поддержки у этого предложения, поэтому здесь нужно сначала, наверное, получить мнение других фракций парламента, потом уже приходить к каким-то выводам», — сказал он.

В Советском союзе 7 ноября отмечался День Октябрьской революции 1917 года. Напомним, 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, власть взяли большевики. После распада СССР эта дата перестала считаться праздничной.

Геннадий Зюганов занимает должность председателя ЦК КПРФ с 1993 года. Ему 81 год, и он является депутатом Государственной думы всех восьми созывов. Зюганов неоднократно баллотировался на пост президента России. 5 июля его переизбрали на пост председателя ЦК КПРФ.

Ранее Зюганов назвал рост МРОТ в России недостаточным.

