Священник несколько лет насиловал детей-мигрантов

Французского священника обвиняют в надругательстве над мальчиками в Марокко
Depositphotos

Французского священнослужителя обвинили в сексуальной эксплуатации детей-беженцев в Марокко. Об этом сообщает 20minutes.

По версии правоохранителей, насилие продолжалось в течение четырех лет. Приехав в Марокко, чтобы служить в качестве священника, мужчина стал совращать молодых людей.

Среди пострадавших от его действий семь несовершеннолетних, среди которых один камерунец, остальные – приехали в Марокко из Гвинеи. В церкви утверждают, что единственным несовершеннолетним, которого насиловал священник, был 17-летний гвинеец, его «передали под опеку церкви».

Святого отца отправили под домашний арест, который он проводит в общине Сент-Этьена. Недавно мужчину допросили сотрудники полиции. В епархии заявили, что фигурант признался в том, что совершал действия сексуального характера в отношении иностранцев.

Известно, что перед поездкой в Северную Африку священник служил в Реннском соборе.

Ранее в Индии 14-летняя девушка забеременела от насиловавшего ее священнослужителя.

