На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, в какие часы стоит есть выпечку, чтобы не толстеть

Врач Кашух: выпечку не следует употреблять перед сном
true
true
true
close
Shutterstock

Сдобные булочки следует употреблять в периоды активности — утром или днем, а перед сном от них лучше отказаться, чтобы избежать тяжести, вздутия, изжоги и нарушений сна. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Что касается количества, установленных рекомендаций нет. Ориентиром может служить размер порции — с ладонь без пальцев, 1-2 раза в день. Это легко вписывается в рамки сбалансированного питания по дневному количеству углеводов», — отметила врач.

Кроме того, выпечку можно рассматривать не как отдельный прием пищи, а как часть более сложного блюда, добавила она.

До этого Кашух говорила, что дрожжи в выпечке не полнят и не влияют на микрофлору кишечника, поскольку нейтрализуются при высоких температурах. Более того, по ее словам, полностью бездрожжевой хлеб не полезнее обычного: зачастую в его тесто добавляют больше жиров.

Ранее врач назвала топ самых «позитивных» продуктов для улучшения настроения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами