Россиянам рассказали, в какие часы стоит есть выпечку, чтобы не толстеть

Сдобные булочки следует употреблять в периоды активности — утром или днем, а перед сном от них лучше отказаться, чтобы избежать тяжести, вздутия, изжоги и нарушений сна. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Что касается количества, установленных рекомендаций нет. Ориентиром может служить размер порции — с ладонь без пальцев, 1-2 раза в день. Это легко вписывается в рамки сбалансированного питания по дневному количеству углеводов», — отметила врач.

Кроме того, выпечку можно рассматривать не как отдельный прием пищи, а как часть более сложного блюда, добавила она.

До этого Кашух говорила, что дрожжи в выпечке не полнят и не влияют на микрофлору кишечника, поскольку нейтрализуются при высоких температурах. Более того, по ее словам, полностью бездрожжевой хлеб не полезнее обычного: зачастую в его тесто добавляют больше жиров.

