Врач назвала топ самых «позитивных» продуктов для улучшения настроения

В межсезонье россияне часто сталкиваются с хандрой и упадком сил из-за изменения погоды и светового дня. Быстро поднять себе настроение можно с помощью правильного подхода к питанию, отметила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва. Важно добавить в рацион определённые продукты с триптофаном, который необходим организму для выработки серотонина – «гормона счастья», рассказала она Общественной Службе Новостей.

На фоне хандры большинство людей начинают потреблять много сладостей, выпечки и прочей вредной пищи, но это ошибка – такое питание грозит набором лишнего веса, скачками сахара в крови и перепадами настроения. Вместо этого, по мнению врача, следует выбрать полезные альтернативы – такие, как сухофрукты, финики, мёд, ягоды, причём есть их желательно только в первой половине дня.

Но лучше всего настроение поддерживают продукты с аминокислотой триптофаном, который в организме преобразуется в серотонин.

«Триптофан содержится в источниках полноценного белка — мясе, птице, рыбе. Их хорошо бы сочетать с овощами. Например, в брокколи и других капустных тоже немало триптофана — их можно использовать как гарнир», — перечислила Королёва.

Она подчеркнула, что триптофан и серотонин – взаимосвязанные субстанции, поэтому без продуктов с этой аминокислотой выработка гормона замедлится. В то же время правильное питание позволит сохранить и хорошее настроение, и высокую работоспособность, что особенно важно в холодное время года, пояснила диетолог. Также, по её словам, важным источником серотонина является свет, которого становится всё меньше, поэтому важно чаще гулять в дневное время суток.

В целом врач посоветовала составить осенний рацион с акцентом на продукты, богатые биофлавоноидами, антиоксидантами, растительными волокнами. Так, к ним относятся цельнозёрновой хлеб, орехи, каши. Важны источники полноценных белков – такие, как мясо, птица, рыба. Также Королёва подчеркнула важность потребления сложных углеводов.

«В отличие от простых, они усваиваются медленнее и не повышают уровень сахара в крови. Получать их сейчас можно из капустных, молодого картофеля, зелени и орехов», — заключила врач.

До этого врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что для снижения осенней хандры в рационе нужно добавить такие продукты, как яйца, куриная грудка, индейка, жирные сорта рыбы – лосось, сельдь, скумбрия. Кроме того, необходимы витамины группы В и магний, которые содержатся в зелёных листовых овощах, шпинате, брокколи, цветной капусте, авокадо и тёмном шоколаде, отметила врач.

