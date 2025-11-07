Литва возобновит конкурс на снос Дома Москвы

В Литве суд снял ограничения, мешавшие проведению конкурса на снос Дома Москвы

В Литве продолжат проведение конкурса на проведение работ по сносу Дома Москвы после недавнего снятия судебных ограничений, сообщил представитель госинспекции по территориальному планированию и строительству Росвальдас Горбачевас. Об этом пишет ТАСС.

На днях верховный суд республики отклонил жалобу компании Vilniaus BDT, которая оспаривала исключение из числа участников конкурса.

«Вместе с этим снимаются ограничения, которые остановили процедуры проведения конкурса», — сказал Горбачевас.

Работы по возведению культурного и общественного центра Дома Москвы в Вильнюсе были приостановлены в 2016 году якобы из-за нарушения технического регламента. При дальнейшем рассмотрении дела объект стали называть «угрозой национальной безопасности».

В 2022 году был разрешен снос Дома Москвы, и стартовал конкурс на проведение соответствующих работ. Стоимость демонтажа оценивают в €1,84 млн.

Ранее Россию лишили Дома Москвы в Риге.