На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Литва возобновит конкурс на снос Дома Москвы

В Литве суд снял ограничения, мешавшие проведению конкурса на снос Дома Москвы
true
true
true
close
Remigijus Simasius

В Литве продолжат проведение конкурса на проведение работ по сносу Дома Москвы после недавнего снятия судебных ограничений, сообщил представитель госинспекции по территориальному планированию и строительству Росвальдас Горбачевас. Об этом пишет ТАСС.

На днях верховный суд республики отклонил жалобу компании Vilniaus BDT, которая оспаривала исключение из числа участников конкурса.

«Вместе с этим снимаются ограничения, которые остановили процедуры проведения конкурса», — сказал Горбачевас.

Работы по возведению культурного и общественного центра Дома Москвы в Вильнюсе были приостановлены в 2016 году якобы из-за нарушения технического регламента. При дальнейшем рассмотрении дела объект стали называть «угрозой национальной безопасности».

В 2022 году был разрешен снос Дома Москвы, и стартовал конкурс на проведение соответствующих работ. Стоимость демонтажа оценивают в €1,84 млн.

Ранее Россию лишили Дома Москвы в Риге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами