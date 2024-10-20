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В Литве намерены потратить €1,8 млн на снос недостроенного «Дома Москвы»

В Литве объявили тендер на снос недостроенного «Дома Москвы» в Вильнюсе

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Depositphotos

Литовские власти намерены потратить около €1,8 млн на снос недостроенного «Дома Москвы» в Вильнюсе. Об этом сообщает министерство окружающей среды страны.

Согласно информации на сайте, на снос здания и уборку стройплощадки объявлен тендер. Стоимость работ может составить €1,84 млн до налогового вычета. Подать заявку можно до 17 ноября, а победитель будет объявлен 16 декабря.

По словам министра окружающей среды Литвы Симонаса Гентвиласа, здание является «символом пропаганды», а его снос «поставит точку в почти десятилетней истории».

Строительство «Дома Москвы» началось в 2008 году на пересечении улиц Ринктинес и Юозапавичяус. Он должен был стать центром культурного и делового сотрудничества Москвы и Вильнюса. Однако в 2014 году строительство прекратилось, а в 2016 году суд литовской столицы счел разрешение на строительство выданным незаконно. Он постановил, что занимающееся проектом публичное учреждение «Московский центр культуры и бизнеса «Дом Москвы в Вильнюсе» должно в течение трех лет или получать разрешение на завершение строительства или снести то, что уже было возведено. Этот срок продлевался, пока в сентябре 2021-го суд не отклонил жалобу публичного учреждения, сочтя легитимным отказ столичного муниципалитета на завершение проекта. В конце 2022-го суд позволил провести работы по сносу «Дома Москвы».

Ранее в Риге забрали у России «Дом Москвы».

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