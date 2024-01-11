Россию лишили «Дома Москвы» в Риге

Сейм Латвии утвердил передачу «Дома Москвы» в Риге в собственность государства, теперь здание по закону страны больше не принадлежит России. Об этом сообщает Delfi.

По данным издания, документ поддержали 70 депутатов, еще девять воздержались, а 11 парламентариев проголосовали против такого решения.

В пресс-службе парламента заверили, что принятый закон направлен на обеспечение и своевременное предотвращение угроз безопасности Латвии. Законопроект «О действиях с недвижимостью, необходимых для предотвращения угроз национальной безопасности», который был использован в том числе и для этого здания, был разработан комиссией национальной безопасности сейма Латвии.

В комиссии уверены, что долгосрочная деятельность «Дома Москвы» направлена ​​против латвийской государственности и «существования демократической государственной системы», а также латвийского гражданского общества.

До марта правительство страны ожидает предложений, как теперь использовать бывший «Дом Москвы». По информации местных СМИ, после конфискации здание «Дома Москвы» планируют передать Украине. Собственником здания в земельной книге Риги ранее был указан Департамент имущества города Москвы.

В конце декабря 2023 года представители спецслужб Латвии ворвались в здание «Дома Москвы», отобрав у сотрудников средства связи, сообщала представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее вице-мэр Вильнюса призвал снести «Дом Москвы».