Стало известно, вредит ли наращивание натуральным ногтям

Косметолог Соловьева: наращивание не вредит натуральным ногтям
Alina Kay/Shutterstock/FOTODOM

Наращивание не повредит натуральным ногтям, если использовать при этом качественные материалы и делать маникюр у профессионального мастера. Об этом Pravda.Ru рассказала косметолог и специалист SPA-ухода Елена Соловьева.

«Разрушение ногтевой пластины происходит не из-за геля или акрила, а из-за ошибок в нанесении или снятии. При грамотном уходе ногти под покрытием растут так же, как обычно», — пояснила эксперт.

После снятия покрытия она советует делать питательные маски, чтобы избежать сухости и шелушения. Для безопасности маникюра важно использовать стерильные инструменты, добавила Соловьева.

Мастер маникюра салона 4Hands Елена Степанова до этого рассказала «Газете.Ru», что тренд на «голые ногти», или отказ от гель-лака в пользу естественного маникюра, набирает популярность, однако такой уход не так прост. Она отметила: чтобы ногти выглядели аккуратно, требуется регулярное внимание и еженедельная коррекция. По ее словам, резкий отказ от гель-лака может плохо повлиять на состояние ногтей, особенно если покрытие долго обновлялось без перерыва.

Ранее мастер маникюра объяснила, как выбрать идеальную форму ногтей.

