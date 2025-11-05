Мастер маникюра рассказала о правилах ухода за «голыми ногтями»

Тренд на «голые ногти», или отказ от гель-лака в пользу естественного маникюра, набирает популярность, однако такой уход не так прост, рассказала «Газете.Ru» мастер маникюра салона 4Hands Елена Степанова. Она отметила: чтобы ногти выглядели аккуратно, требуется регулярное внимание и еженедельная коррекция.

«Многие думают, что отказаться от покрытия — значит отдохнуть от салонного ухода. Но в реальности натуральные ногти требуют даже больше внимания. Кутикула быстро отрастает, ногти теряют блеск, и без регулярного маникюра руки выглядят неухоженными. Главное правило — поддерживать чистую и увлажненную кутикулу. Ее нужно мягко отодвигать апельсиновой палочкой и ежедневно наносить масло. Также важно раз в неделю делать маникюр — аппаратный или комбинированный, чтобы сохранить аккуратный контур. Если вы решили перейти на «голые ногти», обязательно уделяйте внимание форме и питанию. Натуральные ногти требуют опиловки хотя бы раз в неделю и использования укрепляющей базы или сыворотки с кератином. Это поможет избежать расслоения и ломкости», — уточнила Степанова.

По ее словам, резкий отказ от гель-лака может плохо повлиять на состояние ногтей, особенно если покрытие долго обновлялось без перерыва.

«После снятия геля ногтевые пластины могут быть ослаблены, поэтому первые недели стоит использовать восстановительные средства, богатые маслами и витаминами Е и F. Витамин Е — мощный антиоксидант, который способствует заживлению и питанию ногтевой пластины, улучшает кровообращение в ногтевом ложе. Под витамином F часто понимают комплекс незаменимых жирных кислот (омега-3 и омега-6). Он укрепляет ногти, предотвращает расслоение и сухость, восстанавливает липидный барьер», — пояснила Степанова.

Мастер добавила, что естественный маникюр выглядит красиво только при регулярном уходе.

«Тренд на «голые ногти» — это про чистоту и ухоженность, а не про отказ от маникюра. Если уделять этому внимание, руки будут выглядеть не менее стильно, чем с цветным покрытием», — заключила Степанова.

