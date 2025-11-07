Бюджет Украины планируют значительно пополнить за счет моделей OnlyFans

На Украине планируют собирать почти $24 млн налогов в год с моделей OnlyFans

Поступления в налоговый бюджет Украины с доходов производителей порноконтента на платформе OnlyFans могли бы составить почти $24 млн в год. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады, председатель парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев.

По его словам, налоговый потенциал от создателей «взрослого» контента для OnlyFans составляет около 1 млрд гривен (порядка $23,8 млн — прим.ред.). Гетманцев также напомнил о том, что для этого необходимо изменить Уголовный кодекс страны и декриминализировать производство порнографии.

Украинское издание «Экономическая правда» ранее писало, что модели с платформы OnlyFans задолжали Украине налогов на сумму более 380 млн гривен ( около $9,2 млн — прим.ред.).

Британский стриминговый сервис OnlyFans наиболее известен как платформа, позволяющая создателям порнографического контента взимать плату с подписчиков. Сервис получает 20% от доходов создателей контента. Его популярность резко возросла во время пандемии COVID-19. Владелец OnlyFans — компания Fenix International Ltd.

Ранее Зеленский перепостил видео украинской OnlyFans-модели к себе в соцсеть.