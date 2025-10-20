На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский перепостил видео OnlyFans-модели с Украины

Зеленский перепостил видео украинской OnlyFans-модели к себе в соцсеть
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Президент Украины Владимир Зеленский перепостил к себе в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеозапись OnlyFans-модели украинского происхождения Анны Малигон. На это обратил внимание Telegram-канал «Политика страны».

Отмечается, что публикация ненадолго появилась в аккаунте главы государства, однако вскоре была удалена.

До этого компания Tesla привлекла к рекламной кампании своего человекоподобного робота Optimus украинскую OnlyFans-модель Анну Малигон.

В опубликованных материалах показано, как гуманоид выполняет различные бытовые задачи: подает девушке еду, моет посуду и делает массаж. Модель, в свою очередь, демонстрирует теплое и неформальное взаимодействие с машиной, в одном из эпизодов обнимая ее.

Анна Малигон родилась 5 июня 2003 года в Харькове. После начала СВО уехала в США. Позже училась в Канаде по направлению «Кино- и медиапроизводство». На сегодняшний день Малигон активно ведет страницы в социальных сетях, в том числе на OnlyFans, где публикует фото и видеозаписи откровенного содержания.

Ранее Зеленский заявил, что Россия «проиграла Европу» США.

