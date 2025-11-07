На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о мошеннических схемах, связанных с возвращением Visa

Киберэксперт Кокунцыков: мошенники начали маскироваться под представителей Visa
Maxim Zmeyev/Illustration/Reuters

Мошенники начали активно использовать тему регистрации товарного знака Visa в России, чтобы выманивать данные карт. Об этом в беседе с РИАМО предупредил основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков.

«Людям приходит сообщение, будто Visa и Mastercard «вернулись» и нужно пройти верификацию по ссылке, чтобы снова пользоваться зарубежными платежами. Ссылка ведет на поддельный сайт, который выглядит как официальный ресурс банка. Человек вводит свои данные — номер карты, пароль, CVV — и все это уходит мошенникам», — объяснил специалист.

Он добавил, что зачастую, вместе со ссылкой на телефон устанавливается вредоносное ПО, которое позволяет злоумышленникам контролировать устройство.

30 октября стало известно, что международная платежная система Visa зарегистрировала свое название в России в качестве товарного знака. Согласно документам, заявка была одобрена 30 октября. Исключительные права будут действовать до 10 сентября 2034 года.

Компании Visa и Mastercard ушли с российского рынка в марте 2022 года. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за границей, но внутри страны продолжили функционировать.

Ранее экономист объяснил, чем опасны просроченные карты Visa и Mastercard.

