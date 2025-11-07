В ОАЭ нашли мертвыми «друга Дурова» Романа Новака и его жену

Криптотрейдер Роман Новак и его жена Анна найдены убитыми в Эмиратах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, супруги перестали выходить на связь с родственниками около месяца назад — они не отвечали на звонки и сообщения. Последний раз сигналы их телефонов были зафиксированы 4 октября в Кейптауне (ЮАР), после чего связь оборвалась. Родные обратились в полицию, и началось расследование. В ходе следствия выяснилось, что пару похитили вымогатели. По предварительным данным, после того как стало ясно, что выкуп выплачен не будет, супругов убили.

Как пишет Baza, к похищению и убийству причастны граждане России. Они уже задержаны и будут экстрадированы в Санкт-Петербург для дальнейшего следствия.

Новак ранее привлекал внимание правоохранительных органов. Его подозревали в хищении более 500 миллионов долларов, полученных от инвесторов под предлогом развития бизнеса. По данным следствия, Новак представлялся членом совета директоров Telegram и называл себя заместителем вице-президента компании Ильи Перекопского. Сам себя Новак также называл «другом Павла Дурова». У супругов остались несовершеннолетние дети.

