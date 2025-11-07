На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Таиланде подтвердили смерть россиянки на Пхукете

ТАСС: полиция Таиланда подтвердила смерть россиянки на Пхукете
Sakchai Lalit/AP

Полиция Таиланда подтвердила смерть гражданки России на острове Пхукет, где она проживала вместе с двумя детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию провинции Пхукет.

Как рассказали правоохранители, 4 ноября 2025 года они получили сообщение из больницы «Чалонг» о смерти человека. Сотрудник полиции отправился туда и обнаружил тело умершей россиянки Юлии Бородихиной без следов насилия.

Россиянку нашли без сознания в доме, где она проживала вместе с детьми. Женщину доставили в больницу «Чалонг», однако врачи не смогли спасти ее. По словам очевидцев, в последние дни перед трагедией она жаловалась на ухудшение самочувствия. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы.

21 октября Telegram-канал Mash сообщал о поисках в Таиланде российской туристки с биполярным расстройством. 30-летняя Мария родом из Москвы, но последние полгода проживала на Пхукете. Около года назад врачи диагностировали у девушки биполярное расстройство личности. Россиянка перестала выходить на связь 17 октября. Тогда ее родственники забили тревогу, обратились в полицию и организовали ее поиски на острове с помощью генконсульства РФ.

Ранее МИД Таиланда заверил иностранцев в безопасности посещения королевства, несмотря на похищения россиян.

