На Украине перенесли дату празднования Дня десантника

На Украине празднование Дня десантника перенесли на 8 ноября
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины влвдимир Зеленский своим указом перенес празднование Дня десантно-штурмовых войск (ДШВ) на Украине с 21 на 8 ноября. Об этом сообщила в Telegram-канале сообщила пресс-служба ДШВ.

Это решение связано с переходом на новоюлианский календарь, который используется Православной церковью Украины (ПЦУ) — раскольнической церковной структурой на территории Украины.

«Имеем честь сообщить, что отныне отмечаем наш праздник 8 ноября, как и должно быть по новоюлианскому календарю», — говорится в сообщении ДШВ.

В сообщении отметили, что перенос связан с тем, что 8 ноября отмечается праздник «всех ангелов Божьих во главе с архангелом Михаилом», а святой Михаил является «старшим военачальником небесного воинства и покровитель военных на земле», добавили в ДШВ.

В 2023 году Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. В связи с этим в стране тогда перенесли ряд праздников, которые отмечались в тот же день, что и в России. Так в 2023 году празднование Рождества на Украине официально перенесли на 25 декабря.

Ранее на Украине перенесли День защиты детей.

