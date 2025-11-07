На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии на ведущую обрушился шквал критики за гендерное выражение

«Би-би-си» раскритиковал свою ведущую за выражение «беременные женщины»
PA - PA Images/Getty Images

Руководство британской телерадиокомпании «Би-би-си» раскритиковало свою ведущую за то, что та использовала в эфире выражение «беременные женщины» вместо «беременные люди». Об этом сообщает RT.

Зрители написали на журналистку более 20 жалоб. После этого редакция начала оправдываться, говоря о том, что журналистка якобы самостоятельно изменила речь.

Однако нападки на женщину оценили не все: телеканал получил волну хейта за подобную критику. К примеру, журналист Пирс Морган назвал канал жалким, а известная высказываниями против трансгендеров («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) писательница, автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг заявила, что теперь это ее «новая любимая ведущая».

В марте 2023 года Джоан Роулинг признавала, что ее взгляды на проблемы трансгендеров сделают «многих людей глубоко несчастными» и многие поклонники ее творчества будут недовольны ее заявлениями. В декабре 2024-го писательница заявила, что транс-детей не существует, потому что ни один ребенок «не рожден в неправильном теле».

Ранее Роулинг рассказала, как определяет пол людей на фоне скандалов.

