В Москве мужчина после ссоры выбросил проститутку из окна пятого этажа

В Москве оказывавшая услуги сексуального характера девушка попала в больницу после общения с мужчиной. Об этом сообщает «112».

Инцидент произошел на Можайском переулке. По данным Telegram-канала, ситуации предшествовал конфликт. Во время ночной ссоры мужчина выбросил 21-летнюю проститутку из окна пятого этажа.

В результате пострадавшая получила травмы, медики оказывают ей помощь. Подозреваемого в нападении тем временем задержали.

По предварительным данным, мужчина является сотрудником правоохранительных органов. Был ли он клиентом девушки, не уточняется. Известно, что пострадавшая является гражданкой Нигерии.

До этого в Воткинске местный житель вытолкнул в окно хозяйку квартиры. Во время застолья между ними возник конфликт. Мужчина позвал женщину покурить на балкон, где стал ей угрожать. В результате из-за его действий пострадавшая спикировала с третьего этажа. Несмотря на серьезные травмы, ее спасли.

Ранее в Удмуртии пара выпала из окна пятого этажа на глазах у толпы.