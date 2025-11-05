Россиянин столкнул знакомую с третьего этажа и попал под суд

В Воткинске мужчина столкнул знакомую с третьего этажа и попал под суд

В Воткинске 36-летний мужчина признан виновным в покушении на расправу над знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртской Республике.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в одной из квартир города. В ходе застолья между фигурантом и 46-летней хозяйкой квартиры случилась ссора.

«Под предлогом покурить мужчина позвал потерпевшую подойти к открытому окну, после чего, высказав женщине угрозу, вытолкнул ее из окна третьего этажа и скрылся с места преступления», — рассказали в ведомстве.

Потерпевшую со множественными травмами доставили в больницу, где успели оказать ей своевременную помощь.

Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.

