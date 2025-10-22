На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Психолог объяснил, почему женщинам важно работать даже в браке с обеспеченным мужчиной

Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Женщинам важно продолжать работать даже в том случае, если они находятся в браке с обеспеченным мужчиной. Об этом RuNews24.ru заявил психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.

По его словам, это поможет им получать социальное общение и реализовать потребность в эмоциональной связи и взаимопонимании. Кроме того, работа может выполнять функцию профилактики интеллектуальной деградации, поскольку отсутствие новых знаний приводит к ухудшению внимания, памяти и восприятия окружающего мира.

«Если человек не занимается постоянным развитием, его интересы становятся узкими, а умственные и эмоциональные ресурсы — истощаются», — объяснил Лунюшин.

Психолог уточнил, что исключение составляют люди, которые поддерживают интеллектуальную активность через хобби, путешествия и самообразование. Для таких женщин работа может стать средством расширения горизонтов и реализации творческого потенциала.

Врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин до этого рассказал «Газете.Ru», что мужчина-водитель, который может нарушить правила дорожного движения, будет хорошим супругом. По его словам, это говорит о том, что, сталкиваясь с определенными трудностями, он сможет их решить более творческим способом, что скажется на его семье.

Ранее россияне осудили браки с большой разницей в возрасте.

