На Камчатке объявили награду 1 млн рублей за информацию о матери, выкинувшей младенца

На Камчатке пообещали награду за данные о матери, расправившейся над младенцем

На Камчатке объявили вознаграждение в размере миллиона рублей за информацию о матери, выкинувшей ребенка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в 2024 году, но женщину до сих пор не нашли. На территории мусорного полигона в Петропавловске-Камчатском обнаружили младенца, который в тот момент уже не дышал.

По предварительной информации, мальчик родился живым и доношенным. Когда его нашли, ребенок был замотан в пододеяльник с изображением леопардов.

«УМВД России по Камчатскому краю гарантирует вознаграждение в 1 миллион рублей за помощь органу следствия в установлении местонахождения женщины», – сообщается в публикации.

До этого в Краснодаре 26-летняя мать расправилась со своим ребенком из-за плача. Женщина вместе с сожителем жестоко избила годовалого мальчика. Ребенок не выжил, но к медикам фигурантка обратилась только спустя сутки и настаивала на том, что сын сам ударился. Женщина получила срок 10 лет и два месяца.

Ранее 17-летняя россиянка расправилась с новорожденным ребенком, опасаясь реакции родителей.