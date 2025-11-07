Мошенники атаковали россиян с предложениями «выгодных» инвестиций

Мошенники активно обманывают россиян с помощью схем, связанных с инвестициями. Они предлагают пользователям заработать, причем завлекают их тем, что поначалу действительно демонстрируют рост вложений, однако при попытке вывести средства жертвы аферистов сталкиваются с огромными финансовыми потерями, рассказал RT директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Инвестиции (в том числе в криптовалюты) под видом заботы о случайном собеседнике в интернете — один из трендов мошенников последнего года, — подчеркнул специалист. — Сценарий выглядит не как просьба о деньгах. Наоборот, мошенник предлагает «помочь» собеседнику заработать».

Своих жертв аферисты ищут на самых разных площадках, включая сайты знакомств. Они привлекают внимание пользователей демонстрацией красивого успеха, обещая, что при внесении небольшой суммы человек сможет добиться таких же результатов. Причем в первое время обманутый гражданин действительно наблюдает рост своего баланса – это усыпляет его бдительность. Однако попытка вывести средства заканчивается тем, что его просят заплатить налоги или страховку, верифицировать аккаунт и так далее.

«В итоге человек теряет значительно больше, чем вложил изначально», — заключил эксперт.

До этого российские правоохранители зафиксировали использование мошенниками телеграм-ботов для обмана граждан под видом инвестиций с высоким доходом. По данным МВД, аферисты убеждают россиян в существовании автоматизированных систем торговли криптовалютой или ценными бумагами, затем отправляют ссылку на телеграм-бот, который демонстрирует рост дохода и побуждает вложить крупные личные или кредитные средства. В ведомстве подчеркнули, что для защиты от мошенников необходимо проверять источники ссылок и не переходить по ним напрямую из СМС, почты или мессенджеров, а пользоваться только официальными сайтами компаний.

Ранее россиянам рассказали, как мошенники взламывают бытовые устройства.