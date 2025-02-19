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Россиянин 40 раз за сутки совершил покупки по найденной на улице банковской карте

Новгородец за сутки сделал 40 покупок по найденной на улице банковской карте
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Житель Новгорода нашел на улице барсетку с банковскими картами и попал под суд. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Инцидент произошел в июне 2024 года. 47-летний неоднократно судимый житель областного центра нашел барсетку с ключами и банковскими картами. Вместо того, чтобы передать содержимое сумки правоохранителям, мужчина отправился за покупками. За сутки он совершил по карте 40 транзакций в кафе и магазинах, потратив более 17 тысяч рублей.

Через два месяца после этого мужчина украл у одного из городских ТЦ электросамокат и продал его случайному прохожему за две тысячи рублей.

Оба потерпевших — владелец карты и хозяин самоката — обратились с заявлениями в полицию, после чего вора задержали. Свои поступки он объяснил финансовыми трудностями.

В отношении новгородца было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суд приговорил его к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком и штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Ранее оренбуржец украл в автосервисе кошелек и раздал деньги случайным прохожим.

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