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Россиянка нашла на улице банковскую карту и за 1,5 часа потратила с нее все деньги

Сахалинка нашла на улице карту и устроила себе праздник с цветами и алкоголем

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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Южно-Сахалинска стала фигуранткой уголовного дела о краже после того, как устроила себе праздник за чужой счет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Полиция установила, что 53-летняя женщина нашла у торгового центра на проспекте Мира банковскую карту. Предположив, что на ней могут быть деньги, она отправилась за покупками. В течение полутора часов фигурантка ходила из магазина в магазин и сделала в общей сложности 12 покупок на 10 тысяч рублей. Женщина успела приобрести продукты питания, цветы, алкоголь, духи и другие товары. Удовлетворившись досугом, она выбросила карту в мусорное ведро и пошла по своим делам.

Впоследствии выяснилось, что карту случайно обронила прохожая.

Подозреваемую нашли и установили обстоятельства случившегося. Вскоре дело в отношении нарушительницы рассмотрит суд.

Ранее в Москве школьник нашел у ТЦ чужую банковскую карту и потратил деньги на шопинг.

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